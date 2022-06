Moçambique: um milhão vacinados nas províncias de Cabo Delgado, Manica e Sofala

Moçambique/Covid-19

Mais de um milhão de pessoas afectadas por conflitos armados em Moçambique receberam as duas doses da vacina contra Covid-19.

A iniciativa teve o apoio do Comité Internacional da Cruz Vermelha e enquadra-se na campanha nacional de imunização de Moçambique, que abrangeu a população de seis distritos afectados por conflitos armados nas províncias de Cabo Delgado, Manica e Sofala.

O terrorismo continua a afectar grandemente o sistema de saúde nas zonas alvo da violência extrema na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique.

Contudo, o Comité Internacional da Cruz Vermelha revela que ainda assim foi possível imunizar mais de um milhão de pessoas afectadas por conflitos armados em seis distritos das províncias de Cabo Delgado, Manica e Sofala.

Entretanto, na província de Nampula, onde o medo ja toma conta da população devido a uma suposta presença de membros dos grupos terroristas, o porta-voz do comando provincial Zacarias Nacute tranquiliza e deixa garantias a população.

“O que as forças de segurança estão a fazer, é continuar com o trabalho de prevenção, busca de informação no local para que caso haja tentativa de ataque, a nossa área de jurisdição tenha uma resposta pronta das autoridades”.

Na semana passada, o distrito de Memba, em Nampula, que faz fronteira com a província de Cabo Delgado, viveu momentos de agitação e fuga da população devido a uma suposta presença de grupos terroristas.

