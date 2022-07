Moçambique: Preço dos combustíveis volta a aumentar

Moçambique

Em Moçambique, os combustíveis estão mais caros a partir deste sábado, 2 de Julho. Trata-se da terceira subida este ano e as autoridades justificam o aumento com a atual conjuntura internacional provocada pela invasão russa da Ucrânia.

Publicidade Continuar a ler

A partir de hoje os moçambicanos vão pagar mais caro a cada vez que forem abastecer o depósito do carro. Trata-se da terceira subida este ano, que se verifica também no preço do gás de cozinha, e as autoridades justificam o aumento com a atual conjuntura internacional provocada pela invasão russa da Ucrânia.

O Presidente do Conselho de Administração da Autoridade Reguladora de Energia- ARENE- Paulo da Graça, fala numa tendência de os custos de aquisição do gasóleo serem superiores aos custos de aquisição dos restantes produtos.

“Temos estado a acompanhar, nos últimos três meses, uma tendência de os custos de aquisição do gasóleo estarem a ser superiores aos custos de aquisição dos restantes produtos. Relativamente ao gás a explicação é a mesma e devem ter em conta que um dos grandes fornecedores destes dois produtos é a aquele país que está a sofrer actualmente sanções [Rússia], então a procura deste produto nos outros mercados está a ser crescente e naturalmente o efeito há de ser o aumento do respetivo preço”, explicou.

Segundo a nova tabela apresentada em conferência de imprensa, a gasolina sobe de 1,24 euros por litro para 1,30 euros e o gasóleo passa de 1,18 euros para 1,32 euros por litro. Já o gás de cozinha registou a maior subida, passando de 1,27 euros para 1,53 euros por quilo, um aumento de cerca de 20 %. Os novos preços entram em vigor a partir deste sábado em todo o país.

Com a colaboração de Orfeu Lisboa.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro