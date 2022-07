Acordo alcançado entre governo e transportadores em Maputo, Moçambique

Preço do transporte, cada vez mais caro em Maputo, no Moçambique

A região de grande Maputo foi marcada hoje pela falta de meios de transporte de passageiros. A suspensão ao longo de toda a manhã foi provocada pelo agravamento da tarifa dos transportes cuja tabela entrou em vigor no Sábado com uma subida na ordem de 20 por cento para o gasóleo e para a gasolina.

Manhã bastante agitada na capital moçambicana onde a falta de transportes marcou o começo do dia... Houve vários motoristas de autocarros a tentar trabalhar na mesma, mas foram impedidos de o fazer pelos colegas que obrigaram os passageiros a sair dos autocarros.

Em Zimpeto a agitação vai em aumento e os locais comerciais estão a começar a fechar. #Maputo #grevetransportes pic.twitter.com/IheoIjVG39 — Radio Maxaquene (@radiomaxaquene1) July 4, 2022

O facto dos operadores terem decidido suspender a actividade, motivou o governo a realizar uma reunião de emergência e que produziu resultados, anunciou o Presidente da Federação Moçambicana de Transportadores, Castigo Nhamane.

Correspondencia de Orfeu Lisboa Moçambique 04/07/2022

Os operadores privados organizem o transporte diário de mais de 900 mil pessoas na região do grande Maputo e um subsidio, anunciado, está esperado pelos membros do sector, tendo em conta que os preços do petróleo e do gás vão continuar a aumentar no futuro.

