Moçambique mobiliza 50 milhões de dólares para estabilizar preços dos transportes

Transportes

O governo de Moçambique já mobilizou cerca de 50 milhões de dólares para a estabilização dos preços dos transportes públicos e vai canalizar cerca de 85 milhões de dólares para o financiamento das famílias mais desfavorecidas durante os próximos seis meses, anunciaram as autoridades.

O anúncio da mobilização de mobilização de 50 milhões para os preços dos transportes públicos e a ajuda às famílias mais desfavorecidas foi feito hoje pelo Ministro da Economia e Finanças, Max Tonela que avançou ainda que o executivo vai criar facilidades de licenciamento dos operadores de transporte de passageiros informais para que beneficiem da medida.

"Tendo já recursos avaliados em 50 milhões de dólares para este fim, nós esperamos que mesmo perante eventuais incrementos adicionais do preço no mercado internacional que tem sido bastante volátil, as populações nos centros urbanos possam estar protegidas pelo menos nos próximos seis meses na perspectiva de a situação global melhorar e voltar a uma situação de preços do mercado que estavam abaixo de 100 dólares por barril", disse o ministro.

Max Tonela revelou que o Estado mocambicano mobilizou ainda cerca de 85 milhoes de dolares para aumentar o espaço fiscal de modo a financiar as familias mais desfavorecidas sobretudo nas zonas peri-urbanas e rurais.

A região de grande Maputo foi marcada esta semana pela falta de meios de transporte de passageiros. A suspensão ao longo de toda a manhã foi provocada pelo agravamento da tarifa dos transportes cuja tabela entrou em vigor no sábado passado com uma subida na ordem de 20% para o gasóleo e para a gasolina.

As transportadoras e o Governo acabaram por chegar a um acordo após uma reunião de emergência. Os operadores privados organizem o transporte diário de mais de 900 mil pessoas na região do grande Maputo.

