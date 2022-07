Autoridades prometem agir após denúncias de problemas no sector da segurança privada

Moçambique

Entre os atropelos vividos pelos agentes de segurança privada estão: o não pagamento de salários e em alguns casos abaixo da tabela aprovada pelo Governo, a não canalização dos descontos dos trabalhadores à Segurança Social e ainda as más condições de trabalho.

Publicidade Continuar a ler

Olga Manjate é a Presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem Laboral e garante que há trabalhos em curso com vista a regular o funcionamento destas empresas.

"Pelo menos até Dezembro, nós vamos mitigar os problemas da segurança privada, desde o licenciamento das empresas, verificar como estão a ser licenciadas, se as empresas têm espaço física, como estãoa tratar os seus trabalhadores, canaliza os descontos para a Segurança Social", anunciou Olga Manjate.

No início desta semana, trabalhadores da empresa de segurança privada Guardian Security deslocaram-se ao Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social, para denunciar os seus empregadores, nomeadamente no que diz respeito à falta de salários, demissões sem indemnizações e falta de pagamento de segurança social obrigatória.

"Temos registo de empresas que estão a pagar abaixo do mínimo e essas vão ser multadas, essas vão ser penalizadas. Não há hipótese, temos o salário fixado pelo Governo e não pode existir uma empresa que esteja a pagar muito abaixo", explicou.

Outras situações como as semanas intensas de trabalho no sector vão ser verificadas, nomeadamente a falta de descanso do seguranças privados.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro