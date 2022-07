#Moçambique/Cabo Delgado

Cabo Delgado: Forças governamentais neutralizam base de insurgentes

Áudio 01:08

Soldado perto de Palma, Cabo Delgado, em Setembro de 2021. © AFP - SIMON WOHLFAHRT

Texto por: RFI 2 min

O Presidente de Moçambique Filipe Nyusi anunciou que as forças governamentais, com apoio do Ruanda e da SADC, neutralizaram uma das principais bases dos insurgentes no distrito de Macomia, na província de Cabo Delgado. O anúncio surge uma semana depois de a ONU ter alertado para a gravidade dos novos ataques, que provocaram 36.000 deslocados em distritos até agora considerados seguros. Ainda esta quarta-feira, em Ancuabe, um grupo armado decapitou duas pessoas e ameaçou a população da zona.