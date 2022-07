Moçambique: Raúl Domingos nomeado embaixador no Vaticano

Moçambique

A nomeação pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, de Raúl Manuel Domingos, para o cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Moçambique junto da Santa Sé é recebida com alguma surpresa. Contudo o analista Dércio Alfazema considera que foi uma nomeação à altura da figura do antigo número 2 da Renamo e também presidente do PDD (Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento).

O analista Dércio Alfazema considera que apesar dos discursos discordantes à nomeação do antigo negociador chefe do acordo de paz de Moçambique, em 1992, pela Renamo, foi a escolha mais acertada para embaixador de junto do Vaticano.

“É um político que sempre soube estar, e vai com toda a certeza nos representar e muito bem, até porque vai para o Vaticano, um lugar que ele muito bem conhece e é lá onde esteve a negociar o acordo de paz. Portanto esteve lá a viver cerca de 2 anos, e ele lida muito bem com a comunidade católica, e sempre manteve a sua ligação com a comunidade Santo Egídio. Eu penso que ele é a pessoa mais indicada para poder representar os interesses do estado moçambicano ao nível deste território”.

E o analista avança ainda que este é um sinal claro da inclusão governativa. Raúl Domingos é, assim, o primeiro político da oposição a ser nomeado para o cargo de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República de Moçambique junto da Santa Sé, e substitui a Sérgio Cabá.

O político foi membro sénior da Renamo, mas acabou por afastar-se do partido em 2000, após desentendimentos com o então líder do movimento, Afonso Dhlakama. Ele fundou o Partido para a Democracia e Desenvolvimento (PDD), um partido sem representação parlamentar, que continua a presidir.

Em Abril de 2021 foi nomeado conselheiro de Estado pelo presidente Filipe Nyusi.

Ouça aqui a correspondência de Orfeu Lisboa, correspondente em Maputo.

Correspondência de Moçambique - Raul Domingos, 19/07/2022

