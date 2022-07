CNE de Moçambique queixa-se de não ter fundos para as autárquicas do ano que vem

Moçambique

Um eleitor deposita o seu voto para as eleições autárquicas, em Maputo

A Comissão Nacional de Eleições não tem a totalidade dos fundos para a realização das próximas eleições autárquicas agendadas para o próximo ano em Moçambique. Revelação feita em Maputo, pelo Presidente do Órgão, Dom Carlos Matsinhe.

Publicidade Continuar a ler

11 de Outubro de 2023 é a data conhecida para a realização das sextas eleições autárquicas em Moçambique. Contudo, o órgão de gestão e organização deste processo já veio através do seu presidente revelar que ainda não há fundos para o efeito.

"Eu espero que as eleições sejam do interesse de toda a nação moçambicana e de todas as instituições. Portanto, todos nós temos que nos desdobrar para que possamos conseguir realizar eleições. É claro que a questão financeira pode ser um dos riscos, mas a nossa expectativa, a nossa fé é que vai se conseguir", declarou o responsável da CNE.

Dom Carlos Matsinhe revela, entretanto, que há trabalho em curso na busca de fundos. "Existem esforços de contacto com os parceiros para pedir o apoio necessários para que as eleições sejam realizáveis dentro do previsto, conforme a lei ", indicou.

Às sextas eleições autárquicas marcadas para o próximo ano em Moçambique estão orçadas em 9 mil milhões de meticais, cerca 137 milhões de Euros.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro