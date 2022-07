Moçambique

Moçambique: Raúl Domingos promete defender o interesse nacional no Vaticano

O novo embaixador de Moçambique junto ao Vaticano, Raúl Domingos, promete defender o interesse nacional e não partidário.

O Presidente do PDD, Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, Raúl Domingos vai assumir o cargo de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário de Moçambique na Santa Sé em nome do patriotismo. O político que se despediu dos membros do partido que ele fundou, após ter sido expulso da Renamo, garante que a sua missão agora é a de servir toda uma nação e não uma qualquer agenda partidária.