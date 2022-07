Moçambique

Presidente da Renamo acusa governo de não cumprir com acordos de paz

O líder da oposição moçambicana, Ossufo Momade, acusou o governo moçambicano de não estar a cumprir na integra com os acordos de paz e reconciliação nacional bem como o acordo de cessação definitiva de hostilidades militares. Adrien BARBIER / AFP

Texto por: Orfeu Lisboa

O Presidente da Renamo acusou o governo moçambicano de não estar a cumprir na íntegra com os acordos de paz e reconciliação nacional bem como o acordo de cessação definitiva de hostilidades militares. As declarações de Ossufo Momade foram feitas na cidade de Nampula, norte do país, onde se encontra em visita de trabalho.