Moçambique: Fórum de Monitoria expressa-se sobre dívidas ocultas

O Fórum de Monitoria e Orçamento (FMO) estima que o maior escândalo financeiro de Moçambique não julgou os principais responsáveis. © RFI/Lígia Anjos

O Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO) acusa o Ministério Público de Moçambique de tentar a todo custo, proteger os principais responsáveis das dívidas ocultas avaliadas em 2,2 mil milhões de dólares. A organização da sociedade civil revela ainda que durante o julgamento que decorreu em Maputo e do qual se aguarda a leitura da sentença, foi julgado apenas 10 por cento do total do calote.