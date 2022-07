Moçambique

Trabalhadores do sector químico moçambicano querem melhores salários e condições de trabalho

Sacos de cebola e batata amontoados para venda no mercado grossista do Zimpeto, em Maputo, Moçambique, 25 de Abril de 2022, numa altura em que o custo de vida continua a aumentar. LUSA - LUÍSA NHANTUMBO

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Química e afins exige do governo moçambicano, a fixação de um salário consentâneo com o actual custo de vida em Moçambique para os funcionários deste sector. O sindicato exige também o respeito da lei do trabalho por parte do empregador sobretudo das empresas estrangeiras que actuam à margem da lei e sem oferecer as mínimas condições de higiene e segurança no trabalho.