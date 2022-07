Moçambique

Ex-ministra moçambicana do trabalho Helena Taipo condenada a 16 anos de prisão

A antiga ministra moçambicana do trabalho Helena Taipo foi condenada a 16 anos de prisão nesta quinta-feira 28 de Julho de 2022. LUSA - LUÍSA NHANTUMBO

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

O Tribunal Judicial da cidade de Maputo condenou hoje a antiga ministra do trabalho de Moçambique, Helena Taipo a 16 anos de prisão efectiva. A antiga governante é condenada pelos crimes de peculato e pela sua participação no esquema para dilapidar o erário público em 2014, no período em que foi ministra do trabalho.