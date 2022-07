Moçambique

Rússia quer intercâmbio com Moçambique para exportação dos seus produtos

Mercado do Zimpeto, em Maputo, Moçambique, em pleno período de aumento dos preços, no 25 de Abril de 2022. LUSA - LUÍSA NHANTUMBO

Texto por: Orfeu Lisboa

A Rússia vai estabelecer um intercâmbio directo com as empresas moçambicanas para a importação de combustíveis, cereais, fertilizantes entre outros de maior necessidade. A disponibilidade foi manifestada pelo respectivo embaixador no país, Alexander Surikov.