Moçambique/África do Sul

África do Sul: sete moçambicanos detidos por violação de modelos

Sete moçambicanos estão detidos na África do Sul por suspeitas de violarem modelos. AP - Amr Nabil

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Sete cidadãos moçambicanos estão detidos na África do Sul e são acusados de envolvimento num caso de violação sexual de oito modelos. Apesar do silêncio das autoridades governamentais moçambicanas, a informação foi confirmada pela polícia do país vizinho.