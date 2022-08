Presidente de Moçambique quer jovens a apostar na agricultura

#Moçambique/Crise

Em Moçambique, o Presidente pediu aos aos jovens para apostarem na produção agrícola como parte da solução face ao desemprego. Filipe Nyusi também considerou que o elevado custo de vida não se combate com adopção de medidas administrativas como a redução do IVA.

O Presidente da República de Moçambique chamou a atenção dos jovens para olharem para a terra como factor de empregabilidade.

"Os jovens devem olhar para as zonas rurais como áreas de largo potencial para a solução dos seus problemas, como é o caso do desemprego. Devem olhar para o campo como plataforma natural e mais sustentável para o crescimento do país. Não tenham medo da agricultura", declarou Filipe Nyusi, numa conferência destinada aos jovens, em Maputo.

O chefe de Estado moçambicano defendeu, ainda, que a crise económica não pode ser combatida apenas com medidas administrativas.

"O custo de vida, que presentemente está agravado pela crise de combustíveis e esses produtos alimentares com destaque para cereais, não pode ser resolvido só através de medidas administrativas e fiscais. Tem que tirar IVA", afirmou.

Filipe Nyusi anuncia, esta terça-feira, um pacote de medidas para mitigar o elevado custo de vida no país.

