Filipe Nyusi pede "reflexão profunda" sobre a realização das eleições distritais em 2024

O Presidente moçambicano, reafirmou na terça-feira a necessidade de uma “reflexão profunda” sobre a viabilidade das primeiras eleições distritais marcadas para 2024 no país.

A realização destas eleições é parte integrante do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional assinado em agosto de 2019 entre o Governo da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), cujo braço armado está está em processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração.

"Reitero o apelo que lançámos em Maio no sentido que as forças políticas, organizações da sociedade civil e academia para que, sem preconceito nem ideias fixas ou concluídas e com base nas experiências nos anos de governação descentralizada provinciais, aprofundem a reflexão sobre a viabilidade das eleiçoes distritais em 2024", afirmou Filipe Nyusi.

Assim, o chefe de Estado moçambiano repetiu o apelo feito em Maio sobre estas mesmas eleições, defendendo que isto não significa que ele é contra a realização destas eleições pela primeira vez daqui a dois anos.

"Eu não disse não façam ou façam, não é proibido pensar para melhor decidir. Não é recuar", garantiu.

Em Junho, a Renamo, maior partido da oposição em Moçambique, considerou que não há espaço para o adiamento das eleições distritais marcadas para 2024, sublinhando que o escrutínio faz parte do processo de paz, aprofundamento da democracia e reconciliação nacional.

“A realização de eleições distritais em 2024 , deriva do cumprimento do comando constitucional, alcançado depois de um longo e sinuoso diálogo político entre a Renamo e o Governo da República de Moçambique, visando o alcance da paz Definitiva e da Reconciliação Nacional, alicerces fundamentais para o bem-estar social de todos os moçambicanos”, referiu então o presidente do Conselho Jurisdicional da Renamo, Saimone Macuiane.

