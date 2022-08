Eletricidade de Moçambique prejudicada por roubos de cabos elétricos

Eletricidade/Moçambique

A Eletricidade de Moçambique, EDM, acumula prejuízos devido ao roubo de cabos elétricos para a retirada do cobre. A empresa pública admite que esta situação pode comprometer o alcance das metas de acesso universal previsto para 2030.

Publicidade Continuar a ler

A empresa pública de eletricidade de Moçambique, EDM, já fez as contas dos prejuízos causados pelo roubo de cabos elétricos nas suas infraestruturas em todo o país. Daniel Guambe, director de Eletrificação na empresa pública, revelou os números.

"Devo dizer que são cerca de 100 milhões de dólares que nós perdemos anualmente com os roubos, vandalização e perdas. Portanto, se esse valor pudesse ser poupado para poder progredir com os trabalhos, isso iria facilitar que mais moçambicanos tivessem energia de uma sustentável e numa base anual", começou por defender.

Uma acção criminosa com implicações no cumprimento das metas do acesso universal à energia até 2030. "Não há dúvida que isto é uma barreira porque para nós darmos acesso a todos moçambicanos significa que temos que progredir no nosso trabalho e não regredir", rematou.

A empresa pública Eletricidade de Moçambique, EDM, garante que há já vários cidadãos a contas com a justiça pela vandalização das suas infraestruturas para se retirar o cobre que é depois colocado à venda no mercado informal.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro