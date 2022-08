Banco Mundial retoma ajuda a Moçambique com 300 milhões de dólares

ajuda Internacional

O Banco Mundial vai voltar a ajudar financeiramente Moçambique após mais de seis anos de afastamento devido à corrupção com fundos internacionais no país.

Após seis anos de suspensão de ajuda financeira directa ao Orçamento de Estado devido ao escandâlo das dívidas ocultas, o Banco Mundial voltou a desbloquear verbas para Moçambique com 300 milhões de euros que vão ajudar a financiar as infraestruturas do país.

A possibilidade do regresso do apoio financeiro do Banco Mundial a Moçambique foi aberto em Maio e concretizou-se hoje em Maputo, com esta instituição a assinar formalmente um acordo com Max Tondela, ministro da Economia e Finanças.

"Hoje assinámos com o Banco Mundial este acordo de apoio directo ao Orçamento do Estado sob forma de donativo na forma de 300 milhões de dólares americanos a ser aplicado no financiamento de projectos de infraestruturas que ajudem a dinamizar a nossa economia e a melhorar as condições de vida da nossa população", anunciou o ministro após a assinatura do acordo.

Este é o primeiro acordo selado entre as autoridades moçambicanas e o Banco Mundial após a descoberta do escândalo das dívidas ocultas. Este escândalo envolveu várias empresas públicas como MAM, EMATUM e PROINDICUS e figuras de relevo da administração pública, com desvios de verbas de mais de 2 mil milhões de dólares através de empréstimos contraídos em nome do Estado Moçambicano entre 2013 e 2014, durante o mandato do antigo presidente Guebuza e sem conhecimento do Parlamento.

O julgamento dos 19 arguidos acusados do envolvimento neste caso decorreu até Março, não se conhecendo até agora a sentença.

Este apoio agora dado pelo Banco Mundial, que deve ser seguido por mais duas parcelas, é atribuído mediante estritas regras.

"O desembolso destes fundos é feito mediante duas condições: a conclusão satisfatória de acções prévias, ou seja, um conjunto de reformas conduzidas pelo Governo. A segunda é a manutenção de um quadro de políticas macroeconómicas adequadas", declarou Idah Riddihough, representante do Banco Mundial.

Esta verba vai servir para apoiar, segundo Max Tondela, a saúde, a educação, assim como aumentar o nível de protecção social no país. Também outros sectores vão ser contemplados, como o "acesso à energia e a água potável".

Idah Riddihough explicou que esta verba é concedida como uma subvenção, não aumentando assim a dívida pública moçambicana.

Em maio, o Fundo Monetário Internacional também aprovou um acordo com Moçambique de um Programa de Financiamento Ampliado (até 2025) no valor de 470 milhões de dólares.

