PR diz que há postos de combustíveis a financiar terrorismo

Filipe Nyusi, Presidente de Moçambique. Imagem de arquivo. AFP - PHILL MAGAKOE

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, denunciou, na segunda-feira, que há proprietários de postos de combustível na província de Sofala, no centro do país, que usam o negócio para lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo em Cabo Delgado, no Norte.