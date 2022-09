#Moçambique/Cabo Delgado

Moçambique: Registo de ataques na província de Nampula

Áudio 01:11

Famílias deslicadas em Cabo Delgado. 14 de Junho de 2022. AFP - ALFREDO ZUNIGA

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

As aldeias de Kutua e de Odinepa, no distrito de Eráti, na província de Nampula, no norte de Moçambique, foram atacadas na noite de sábado. As autoridades estão em alerta máximo.