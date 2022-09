Moçambique: Ataque terrorista em Nampula

Moçambique

A população está em fuga em vários distritos da província de Nampula após o último ataque de grupos terroristas contra uma missão católica, no distrito de Memba e que resultou na morte de três pessoas das quais uma missionária italiana. O medo e o terror estão instalados na província nortenha de Nampula.

O bispo da diocese de Nacala, Dom Alberto Vera, confirmou a morte de uma freira italiana ao ataque da noite de quarta-feira contra uma missão da igreja católica no distrito de Memba, na província de Nampula, onde o Secretário de estado, Mety Gondola, lamenta o que está a acontecer.

“Estamos preocupados com todas as perdas do ponto de vista de desestruturação das famílias, da ameaça sobretudo a violência psicológica”, afirmou Mety Gondola.

A população está em fuga, contudo procura respostas para o que está agora a acontecer em Nampula depois de Cabo Delgado.

“Também estamos admirados. Esse ataque de onde vem e o que eles querem”, admitiu um habitante.

Para além da morte da freira italiana de 83 anos, com tiro na cabeça, outras duas pessoas da comunidade vizinha da missão foram decapitadas na noite de quarta-feira em que uma igreja, escola, viaturas dos padres e algumas residências foram destruídas após pilhagem pelos grupos armados.

De referir que o Presidente Filipe Nyusi anunciou que pelo menos seis pessoas já morreram desde sábado numa nova vaga de ataques armados no norte de Moçambique e há combates ainda em curso. “Seis cidadãos foram decapitados, três sequestrados e dezenas de casas foram incendiadas”, confirmou o chefe de Estado.

