Moçambique

Moçambique: Renamo exonera secretário-geral

Áudio 01:06

Ossufo Momade AFP

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Ossufo Momade, presidente do principal partido da oposição em Moçambique, exonerou André Magibire do cargo de secretário-geral do partido da perdiz, cargo que ocupava há 3 anos. Momade fala em acto de rotina.