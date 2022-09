Moçambique vai começar a exportar gás liquefeito do Rovuma

Moçambique

Moçambique vai começar a exportar o gás liquefeito extraído da bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, a partir deste ano. A garantia é do ministro dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias. Todavia o governante não se mostrou tão confiante quanto ao futuro da francesa Total que suspendeu a actividade há 18 meses devido aos ataques terroristas à vila de Palma.

Ainda não há uma data concreta para o início da exportação do Gás Natural Liquefeito extraído da área 4 da Bacia do Rovuma, cujo projecto é liderado pela petrolífera italiana ENI contudo, o ministro moçambicano dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, assegura que será ainda este ano.

"Neste momento, o nível de execução diríamos que é quase 100%, porque as actividades de comissionamento já terminaram e neste momento decorrem as actividades preparatórias para o início da produção. A produção vai levar a liquefação do gás e como nós sabemos a plataforma está no mar e, não podendo, no entanto, conter e armazenar muita quantidade de LNG e, nesse momento, começa a exportação."

Questionado sobre para quando a retoma da petrolífera francesa Total que suspendeu há cerca de dois anos as suas actividades na área 1 da Bacia do Rovuma devido aos ataques terroristas ao distrito de Palma, Carlos Zacarias, mostrou-se optimista tendo em contacto a evolução da situação militar na província de Cabo Delgado onde as autoridades governamentais tem reclamado vitórias na frente de combate contra os grupos terroristas com o apoio dos seus aliados do Ruanda e da SADC.

