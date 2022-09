Moçambique: Nyusi quer retoma dos projectos de gás

Moçambique

As condições de segurança nos distritos de Palma e Mocímboa da Praia estão garantidas para que os investidores, que suspenderam as suas actividades após os ataques terroristas ocorridos em Março do ano passado, possam voltar ao distrito de Palma.

A garantia foi dada pelo chefe de estado moçambicano, Filipe Nyusi, na abertura, hoje, em Maputo, da 7a edição da Cimeira Anual do Gás e Energia.

A situação de segurança está melhor entre os distritos de Palma e Mocímboa da Praia assegura Filipe Nyusi para quem as petrolíferas Total e Exxon Mobil, entre outros investidores, devem retomar as operações na área 1 da Bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado.

«Neste momento, as nossas Forças de Defesa e Segurança, estabilizam a situação em todos os distritos afectados com o regresso das populações, sendo de salientar o restabelecimento de todos os órgãos de soberania, em simultâneo, com a reconstrução das infraestruturas, tendo por base os níveis de segurança em linha de defesa no perímetro que se estende de Palma e Mocímboa da Praia. Consideramos pertinente que seja ponderada a possibilidade de retoma do desenvolvimento dos trabalhos de construção».

A garantia e apelo do chefe de Estado moçambicano foram feitos na abertura da 7a edição da Cimeira Anual do Gás e Energia que decorre, hoje e amanhã, em Maputo.

Entretanto, a polícia em Nampula apresentou 29 cidadãos recrutados para engrossarem as fileiras dos terroristas na província de Cabo Delgado.

