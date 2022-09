Preço dos combustíveis pode baixar a partir de outubro em Moçambique

Economia

Os preços dos combustíveis em Moçambique devem baixar já a partir de Outubro, tendo em conta a tendêndia da redução do preço do crude nos últimos dois meses. O anúncio foi feito pelo ministro da Economia e Finanças, Max Tonela.

Publicidade Continuar a ler

Os consumidores em Moçambique poderão adquirir combustíveis a preços baixos já a partir de Outubro ou Novembro deste ano. A previsão foi feita em Maputo pelo ministro da Economia e Finanças, Max Tonela, permitindo assim melhor o nível de vida dos moçambicanos.

O anúncio foi feito no final de um encontro em Maputo entre o chefe da missão do Fundo Monetário Internacional (FMI), Álvaro Piris, que está na capital para uma visita de trabalho, com o ministro. O governante moçambicano indicou então que os preços dos combustíveis poderão vir a sofrer uma redução já a partir do próximos mês.

"Tendo em conta o facto dos preços desses produtos em Moçambique serem estabelecidos na base de preços reais dos últimos dois meses, e assumindo que nos últimos 60 a 70 dias este é o registo que temos, projectamos que pelo menos em outubro e, eventualmente, em novembro, possamos ter uma redução dos preços dos combustíveis líquidos em Moçambique e, deste modo, melhorar o padrão de vida ou a capacidade das famílias de adquirirem bens e serviços", explicou o ministro.

Max Tonela detalhou ainda que com a estabilização dos preços dos combustíveis a nível internacional e a redução do preço do barril que chegou a atingir 120 dólares devido à guerra na Ucrânia, o preço dos dos últimos dois meses, situando-se nos 95 dólares, vai permitir a diminuição dos preços dos combustíveis para os consumidores cabo-verdianos.

Ainda nesta reunião com o FMI, esta organização considerou que o país deve levar a cabo já em Janeiro de 2023 uma reforma do IVA, com o fim de isenção para certo períodos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro