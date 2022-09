Moçambique

Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência arrancou hoje em Maputo

Áudio 01:13

Cantol Pondja presidente do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência (FAMOD) 19/09/2022 © @facebook FAMOD

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

As pessoas com deficiência continuam a ser alvo de descriminação também no acesso ao emprego. A preocupação foi manifestada pelo presidente da Fórum das Associações da pessoa com deficiência FAMOD no âmbito da conferência sobre deficiência e direitos humanos que hoje arrancou em Maputo.