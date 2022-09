Moçambique

Observatório do Meio Rural preocupada para as crianças e mulheres na região de Cabo Delgado

O Observatório do Meio Rural alerta para os graves impactos do terrorismo na província de Cabo Delgado no extremo norte de Moçambique © ONU

O Observatório do Meio Rural alerta para os graves impactos do terrorismo na província de Cabo Delgado no extremo norte de Moçambique. A organização denúncia as sevícias que são alvo na sua maioria mulheres e crianças nas áreas afetadas pela insurgência armada.