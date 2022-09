Nyusi diz que moçambicanos que se juntaram a terroristas podem voltar

Terrorismo

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, esteve em Mocímboa da Praia, em Cabo Delgado, e disse que veio "libertar" os irmãos dos moçambicanos, pedindo às populações que perdoem os moçambicanos que partiram para se juntar aos terroristas e que agora querem voltar à comunidades.

Publicidade Continuar a ler

O Presidente moçambicano esteve em Cabo Delgado em busca do apaziguamento nesta região fustigada pelos ataques terroristas, afirmando que as populações devem perdoar quem partiu seduzido pelas promessas dos juhadistas e que os ex-combatentes devem voltar a casa em segurança.

"Vim libertar os nossos irmãos, em Mocímboa apresentei 42 pessoas e aqui estou a apresentar 22, até estão com medo, mas temos alguns em Palma. Queremos que eles voltem a juntar-se a nós. Vamos perdoar? Em Mocímboa disseram-me assim, temos colegas lá, mas eles têm medo, até me escreveram cartas a pedir que os recebesse. Mas não precisam de escrever cartas, podem voltar", declarou o Presidente, com a população a responder positivamente sobre o perdão aos combatentes moçambicanos arrependidos.

Em visita a Pemba e Mocímboa da Praia, o chefe de Estado concendeu indultos a vários ex-combatentes que se renderam às forças moçambicanas, garantindo que os serviços como fornecimento de água, saúde e educação estão a ser restabelecidos, permitindo assim o regresso de milhares de pessoas deslocadas desta região.

Nas diferentes ceimónias de indultos, mulheres e homens decreveram que nalguns casos foram levados à força pelos terroristas e eram obrigados a trabalhar para os combatentes, descrevendo que quem tentasse fugir era morto e que as pessoas raptadas passavam fome, incluindo as crianças.

O Presidente pediu a estas comunidades que continuassem vigilantes, numa altura em que os ataques terroristas continuam a acontecer, agora na região de Nampula, com vários mortos.

Há cerca de 800 mil deslocados internos em Moçambique devido ao terrorismo, de acordo com a Organização Internacional das Migrações (OIM), e cerca de 4.000 mortes registadas nos ataques jihadistas sobretudo na região de Cabo Delgado.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro