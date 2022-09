Moçambique

Filipe Nyusi candidato único à presidência da FRELIMO

Filipe Nyusi candidato único à presidência da FRELIMO

Texto por: Orfeu Lisboa

A caminho do 12º congresso que inicia já amanhã, na escola central da FRELIMO na Matola, o secretário-geral confirma Filipe Nyusi candidato único à presidência do partido para os próximos 5 anos. A reunião magna do partido vai decorrer de 23 a 28 deste mês.