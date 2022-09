Moçambique: Forças de Defesa intensificam combates contra terroristas em Nangade

Moçambique/Terrorismo

Em Moçambique, desde esta madrugada que as Forças de Defesa e Segurança estão a perseguir e combater os terroristas que continuam a semear o pânico e o terror no distrito de Nangade, província de Cabo Delgado.

Publicidade Continuar a ler

As Forças de Defesa e Segurança de Moçambique estão a perseguir e combater os terroristas, desde a última noite, no distrito de Nangade, na província de Cabo Delgado, norte do país.

Anúncio feito este domingo, embora sem detalhes, pelo chefe de Estado Filipe Nyusi, durante a cerimónia de celebração dos 58 anos do início do desencadeamento da luta armada e dia das forças armadas.

Diz o Presidente da República e, também, comandante em chefe das Forças Armadas moçambicanas que não estão a dar tréguas aos terroristas que continuam a semear o pânico e o terror em vários distritos da província de Cabo Delgado e Nampula.

“Ontem, [as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique] entraram em contacto com o inimigo na zona de Omba, no distrito de Nangade, e, esta manhã, ainda estão a perseguir o grupo que está de regresso de Nampula, na zona de Napipe, em Quissanga. Para dizer que não há sossego, eles [as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique] estão a toda hora em operações.”

Filipe Nyusi aproveitou ainda para pedir “maior vigilância” à população: “apelamos, por isso, à população para maior vigilância e para denunciar às autoridades qualquer movimento estranho que detectarem nas suas zonas de residência.”

Palavras do Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, este domingo, na Praça dos Heróis moçambicanos, em Maputo, pela passagem dos 58 anos do início da Luta Armada de Libertação Nacional, verificado a 25 de Setembro de 1964, contra as tropas do regime colonial português.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro