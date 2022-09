ONU: Moçambique garante luta contra o terrorismo

Moçambique

O primeiro-ministro moçambicano discursou ontem, 24 de Setembro, na 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas que decorre em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Adriano Maleine afirmou que o diálogo na resolução de conflitos e a luta contra o terrorismo serão as prioridades do mandato de Moçambique enquanto membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU no biénio 2023-2024.

“Iremos defender, de entre outras matérias, o diálogo e resolução pacífica dos conflitos dos conflitos, promoção de acções de prevenção e manutenção da paz, luta contra o terrorismo, advocacia, multilateralismo, o nexo entre as mudanças climáticas e a Paz e Segurança”, detalhou.

Face aos efeitos da guerra na Ucrânia e das várias crises que afectam a economia global, Adriano Maleine defendeu a aposta no diálogo construtivo e pemanente.

“Podemos destacar a Covid-19, as mudanças climáticas e as crises humanitárias, ffenómenos que ameaçam a economia global. O surgimento de novos focos de tensões e conflitos internos e entre os Estados, o terrorismo e o crime organizado internacional afetam, negativamente, as perspectivas de crescimento e desenvolvimento econômico e social, agravando a crise alimentar, energética, humanitária e o funcionamento da cadeia de abastecimento dos mercados internacionais. É por esta razão que Moçambique defende a necessidade de se continuar a apostar no diálogo construtivo permanente, sublinhou.

Relativamento ao terrorismo que fustiga a região Cabo Delgado, norte do país, o primeiro-ministro falou numa acção regional pioneira e concertada com avanços no terreno.

“Mercê das c levadas a cabo por Moçambique, conjugadas com o apoio e assistência dos parceiros de cooperação multilaterais e bilaterais, entre os quais a SADC, União Europeia e o Ruanda, temos vindo a registar avanços no combate ao terrorismo. Esta abordagem de Moçambique é pioneira em termos de uma ação regional concertada para enfrentar uma ameaça global que é o terrorismo", concluiu.

Moçambique assume no biénio 2023-2024 o mandato de membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, com o lema da nossa candidatura Paz e Segurança Internacional e Desenvolvimento.

