Líder do MDM não acredita num 3° mandato para o actual PR de Moçambique

O Presidente do Movimento Democrático de Moçambique MDM afasta qualquer possibilidade de Filipe Nyusi concorrer a um terceiro mandato como Presidente da República. Lutero Simango defende que a acontecer, isto só seria equacionável depois da realização de um referendo.

Tem-se especulado muito nos últimos meses sobre a hipótese de um terceiro mandato como Chefe de Estado para Filipe Nyusi.

Embora o actual Presidente da República de Moçambique, não tenha declarado publicamente até ao momento uma eventual intenção de concorrer a um terceiro mandato contra os dois permitidos pela Constituição, a sociedade civil agita essa possibilidade e as organizações sociais da Frelimo, partido no poder, também alimentam o debate.

O Presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Lutero Simango, quanto a si, não acredita na concretização deste objectivo. "A Constituição da República define que o Presidente da República só tem dois mandatos e se ele quiser concorrer para um terceiro mandato, significa que deve haver uma alteração pontual da Constituição da República. Para poder efectivar isso, tem que ser chamado um referendo popular. Os moçambicanos devem ser consultados. Portanto, não vejo essa possibilidade", considera o líder da terceira força política do país.

O debate ganha agora outros contornos com a recondução de Filipe Nyusi para mais um mandato de cinco anos na liderança do partido que suporta o governo com 100% de votos, neste domingo no 12° congresso da Frelimo que decorre na Matola até quarta-feira. Depois desta reunião magna, os novos órgãos a serem eleitos no congresso terão em mãos a escolha do candidato às eleições presidenciais de 2024.

