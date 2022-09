Moçambique

Moçambique : Encerramento do congresso da FRELIMO

Áudio 01:21

Militantes da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) à chegada ao 12.º Congresso da Frelimo, em Maputo, Moçambique, 23 de setembro de 2022. © LUSA - LUÍSA NHANTUMBO

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

O governo moçambicano liderado pela FRELIMO vai levar a cabo uma campanha de auscultação para avaliar a viabilidade da realização das primeiras eleições distritais. Este foi um anúncio feito por Filipe Nyusi - Presidente da FRELIMO- no seu discurso do decimo segundo congresso do partido que decorreu na Matola e culminou com a eleição de, entre outros órgãos, 250 membros do comité central e 19 membros da Comissão Política.