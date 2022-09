Moçambique: Polícia confirma 16 terroristas mortos em 3 dias

Moçambique

Em Moçambique o comandante geral da polícia, Bernardino Rafael, anunciou nesta quarta-feira a morte de 16 supostos terroristas nos últimos três dias na província nortenha de Cabo Delgado onde recrutadores para os grupos extremistas se manteriam activos.

"Hoje foram enterrados 16 terroristas que morreram por ferimentos causados pelas armas das forças de defesa e segurança, além cobras, leões e até de crocodilos", afirmou Bernardino Rafael, num registo da agência Lusa.

O comandante geral da polícia moçambicana falava em Quissanga, província de Cabo Delgado, na aldeia de Nathuco, local onde no domingo grupos armados teriam incendidado 12 casas.

Esta província nortenha, fronteiriça com a Tanzânia, tem sido palco de violência armada desde 2017, e mais recentemente também as do Niassa e de Nampula, actos reivindicados pelo auto proclamado grupo do Estado Islâmico.

Segundo a Organização mundial das migrações 800 000 pessoas estariam deslocadas devido ao conflito que provocou cerca de 4 000 mortos.

A província é rica em gás natural e estava na base de avultados investimentos internacionais que, a se concretizarem, poderiam fazer do território uma das maiores potências africanas do sector.

Bernardino Rafael, comandante-geral da Polícia de Moçambique, registo da agência Lusa

