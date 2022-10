Filipe Nyusi convida moçambicanos a lutar pela Paz

Moçambique

O chefe de Estado moçambicano convidou esta terça-feira, 4 de Outubro, a população a lutar pela preservação da Paz. As declarações de Filipe Nyusi foram feitas no dia em Moçambique assinala 30 anos da assinatura dos Acordos de Paz de Roma que puseram fim a uma violenta guerra civil que durou 16 anos.

Publicidade Continuar a ler

A cerimonia teve lugar na praça dos Heróis moçambicanos. Depois de depositar uma coroa de flores para assinalar os 30 anos dos Acordos de Paz de Roma, o Presidente da República de Moçambique falou em três décadas de avanços, mas também de alguns retrocessos. Filipe Nyuisi referia-se aos ataques terroristas que se registam, desde 2017, em Cabo Delgado e que se alastraram nos últimos tempos às províncias de Nampula e do Niassa.

O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, convidou a população a lutar pela preservação da paz.

“A única ilação que podemos tirar do acordo geral de Paz é a de que vale apenas lutar pela paz e os moçambicanos são quanto a este aspecto resolutos. Devemos todos unirmo-nos em defesa da paz. Não há homens da Renamo, nem há homens dão governo[Frelimo]. Há homens e governos de uma bandeira multicolor”, referiu.

O estadista moçambicano garantiu que até final do ano o processo Desmobilização, Desmilitarização e Reintegração dos homens da Renamo, principal partido de oposição, deverá estar concluído. O movimento da Perdiz que foi o principal ausente da cerimónia.

Moçambique celebra hoje os 30 anos dos Acordos de Paz de 1992 que puseram um termo à guerra civil no país, uma paz que não existe actualmente em Moçambique. Em entrevista à RFI, o director-executivo do Centro de Integridade Pública, com Edson Cortez, admite que só "um tolo" acreditaria na paz num país assolado por ataques terroristas que já se estendem para além de Cabo Delgado e numa altura em que o Presidente Filipe Nuysi parece estar a preparar um terceiro mandato como Chefe de Estado moçambicano.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro