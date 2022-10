Moçambique

Moçambique: Aniversário do início do terrorismo em Cabo Delgado

Paul Kagame, Presidente do Ruanda, e Filipe Nyusi, Presidente de Moçambique. 24 de Setembro de 2021 AFP - SIMON WOHLFAHRT

Moçambique assinala, nesta quarta-feira 5 de Outubro, 5 anos do início dos ataques terroristas na província de Cabo delgado no extremo norte do país. O chefe de Estado maior das forças armadas, Joaquim Rivas Mangrasse, reconhece a existência do problema, mas garante que o exército tudo está a fazer para devolver a tranquilidade da população nas zonas afectadas pela violência extrema.