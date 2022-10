União Africana pede que países cumpram compromissos da Declaração de Maputo

Agricultura

Poucos países africanos canalizam mais de 10% do seu orçamento para a agricultura, assegurando assim a sua independência alimentar.

A maioria dos países africanos ainda não estão a cumprir os compromissos assumidos na Declaração de Maputo de 2003 para destinar pelo menos 10% dos respectivos orçamentos do Estado para o sector agrícola. A revelação foi feita em Maputo, pela comissária para a Agricultura e Economia Rural pela União Africana, a angolana Josefa Sacko.

A declaração de Maputo não está a ser devidamente cumprida pelo universo de 28 países signatários, afirmou a comissária para a Agricultura e Economia Rural pela União Africana, Josefa Sacko.

"Em 2003 estivemos aqui em Maputo e os chefes de Estado aprovaram a declaração de Maputo para investir na Agricultura 10% do orçamento dos Estados, esta verba tem que ser atribuída ao sector agrícola. Isso é muito importante. Então quando apresentamos este relatório sobre a implementação desses 10%, os países que estão à frente é mais o Ruanda, Gana, Marrocos e o Mali. Estes estão à frente e estão a cumprir com a declaração de Maputo e também com a declaração de Malabo", declarou.

A comissária para Agricultura e Economia Rural pela União Africana falava em Maputo por ocasião da celebração do Dia Internacional da Mulher Rural.

"O que nós pretendemos é ter nesta plataforma todas mulheres rurais. Auscultar, sensibilizar e trazer soluções dos problemas que elas encaram", indicou Josefa Sacko.

O Dia Internacional da Mulher Rural é comemorado anualmente a 15 de Outubro e Moçambique junta-se as festividades através da realização de uma conferência.

