Governo moçambicano multiplica esforços para promover turismo

O governo moçambicano vai continuar a estimular o sector do turismo e a atrair turistas para o país, foi o compromisso assumido pelo primeiro-ministro, Adriano Maleane no encerramento da 8ª edição da Feira de Turismo denominada FIKANI que decorreu nos últimos três dias em Maputo sob o lema “Turismo como Factor de Revitalização Económica”.

Moçambique tem um enorme potencial turístico e o Governo, diz o primeiro-ministro, Adriano Maleane, vai adoptar medidas para atrair mais investidores nacionais e estrangeiros, assim como visitantes.

"Muito recentemente o Governo decidiu de facto simplificar o visto de turismo e de negócios para ser mais fácil visitar o nosso país porque nós não podemos estar numa situação em que damos o sinal de que é bom para visitar, mas quando alguém quer vir visitar, complicamos", disse o líder do Governo.

Adriano Maleane chamou a atenção para a necessidade do envolvimento de todos para a edificação de uma indústria capaz de criar mais postos de trabalho e gerar lucros para as empresas e fundos para o Estado.

"Temos que passar para a fase de complementariedade e não assuntos como dizer que o Governo não está a fazer isto ou o sector privado", indicou o governante moçambicano.

O primeiro-ministro falou no encerramento da 8ª edição do FIKANI, maior feira de turismo do país que decorreu durante três dias e que juntou na capital moçambicana 40 expositores entre nacionais e estrangeiros, divididos em 112 stands.

