FAO afirma que Moçambique está fora da lista dos países em risco de fome

Moçambique

Banca de venda de leguminosas com os respectivos preços afixados, no mercado grossista do Zimpeto, em Maputo, no dia 25 de Abril de 2022.

Segundo o mais recente relatório publicado pela FAO -Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura- Moçambique está fora da lista dos países com focos de insegurança alimentar e de fome. Um dado que foi sublinhado este fim-de-semana pelo representante local da FAO por ocasião do dia mundial da alimentação que se assinalou no sábado passado.

Foi de visita ao distrito de Mogovolas na província nortenha de Nampula, onde a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura está desenvolver um programa de capacitações de camponeses e pequenos agricultores para aumento da produção da produtividade, que o representante da FAO em Moçambique, Hernani da Silva, revelou que o país está fora da lista das nações com focos de insegurança alimentar e de fome.

"Moçambique está fora disso, mas temos outros países que de facto estão numa situação mais complicada. Isso tem a ver com a evolução da situação no próprio país. Portanto, as principais causas da insegurança alimentar nos países globalmente que nós analisamos, são causadas por três elementos principais. O primeiro é a situação da insegurança, o segundo são os choques económicos, como no caso da covid-19, muita gente perdeu emprego e não tinha poder de compra, e a terceira parte é o impacto das mudanças climáticas ou as intempéries climáticas" enunciou o responsável da FAO em Moçambique.

Dados do Programa Mundial de Alimentação indicam que Moçambique passou a ser considerado estável com o registo de 2 mil milhões e seiscentas mil pessoas que saíram da insegurança alimentar na sequência da boa colheita que está a ser registada na presente safra agrícola.

Estes dados surgem dois anos depois da FAO ter colocado Moçambique entre os 27 países com maiores dificuldades em matéria de segurança alimentar. Em 2020, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura considerou que Moçambique estava abrangido no grupo de países a caminho de uma das piores crises alimentares das últimas gerações.

Noutra tonalidade, embora também desse conta no final do mês de Agosto de uma diminuição dos casos de insegurança alimentar aguda, o Fews, Famine Early Warning Systems Network, sistema de monitoramento e prevenção da fome, também considerou que "as necessidades de assistência alimentar continuam elevadas e poderão aumentar durante a época de escassez que se avizinha".

