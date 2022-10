Futebol de Praia: Moçambique entrou com triunfo por 4-2 frente ao Malawi no CAN

Futebol de Praia

O Campeonato Africano das Nações de futebol de praia arrancou na sexta-feira, 21 de Outubro, na cidade de Vilankulo, na província de Inhambane, Sul de Moçambique, com a participação de sete equipas. No jogo de abertura, Moçambique venceu por 4-2 o Malawi.

Publicidade Continuar a ler

A selecção moçambicana de futebol de praia, país anfitrião pela primeira vez, integra o Grupo A com Malawi e Marrocos, um agrupamento com três nações visto que os nigerianos desistiram de participar na prova por razões financeiras.

Na primeira jornada, no jogo inaugural, Moçambique venceu por 4-2 o Malawi e entrou com o pé direito na prova, onde na edição passada terminou no segundo lugar, medalha de prata.

Os quatros tentos moçambicanos foram apontados por Júlio Manjate, mais conhecido por Arroz, por Gerson Vicente Chivale, mais conhecido por Big Ro, e por Nelson João Manuel que bisou.

Em entrevista exclusiva à RFI, antes do primeiro jogo, Paíto, antigo internacional moçambicano, agora vice-presidente das Selecções Nacionais da Federação Moçambicana de Futebol, admitiu que a selecção vai tentar tudo para atingir o melhor resultado possível.

Paíto, vice-presidente da Federação Moçambicana de Futebol 21-10-2022

O próximo jogo de Moçambique é neste domingo 23 de Outubro frente a Marrocos.

Quanto ao Grupo B do CAN é composto por quatro países: Senegal, Uganda, Egipto e Madagáscar.

Recorde-se que na edição passada, que decorreu em território senegalês, o Senegal conquistou o título, após derrotar na final a selecção moçambicana por 4-1.

De notar que o Senegal arrecadou seis vezes o título continental.

O CAN vai decorrer em Moçambique até ao dia 28 de Outubro de 2022.

Futebol de Praia. © Cortesia cafonline

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro