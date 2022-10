Futebol de Praia: Moçambique perdeu frente a Marrocos por 1-3 no CAN

Futebol de Praia

O Campeonato Africano das Nações de futebol de praia decorreu na cidade de Vilankulo, na província de Inhambane, Sul de Moçambique, com a participação de sete equipas. Na segunda jornada, Moçambique perdeu por 1-3 frente a Marrocos.

A selecção moçambicana de futebol de praia, país anfitrião pela primeira vez, integra o Grupo A com Malawi e Marrocos, um agrupamento com três nações visto que os nigerianos desistiram de participar na prova por razões financeiras.

Recorde-se que na primeira jornada, no jogo inaugural, Moçambique venceu por 4-2 o Malawi.

Os moçambicanos e os marroquinos lideram o Grupo A com 3 pontos. Na última jornada, Marrocos mede forças com o Malawi. Um triunfo marroquino, ou um empate, permite o apuramento de Moçambique para as meias-finais, enquanto uma vitória do Malawi pode comprometer o apuramento.

Quanto ao Grupo B do CAN é composto por quatro países: Senegal, Uganda, Egipto e Madagáscar.

Neste momento o Senegal lidera com 6 pontos. Nas duas primeiras jornadas os senegalesas venceram o Uganda por 10-1, e derrotaram o Egipto por 6-4.

Recorde-se que na edição passada, que decorreu em território senegalês, o Senegal conquistou o título, após derrotar na final a selecção moçambicana por 4-1.

Em entrevista exclusiva à RFI, Abineiro Ussaca, seleccionador de Moçambique, admitiu que todas as selecções querem vencer o torneio, bem como a Selecção Moçambicana.

Abineiro Ussaca, seleccionador de Moçambique 23-10-2022

De notar que o Senegal arrecadou seis vezes o título continental.

O CAN vai decorrer em Moçambique até ao dia 28 de Outubro de 2022.

Futebol de Praia. © Cortesia cafonline

