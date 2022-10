Autoridades moçambicanas preocupadas com migração associada a grupos terroristas

Moçambique

A Polícia moçambicana está preocupada com o aumento do número de cidadãos que entram para o país de forma ilegal e que suspeita estar associado a grupos terroristas. Só nas últimas duas semanas, foram três os grupos de pessoas neutralizadas na província de Manica e os seus recrutadores detidos para investigação.

Os níveis de recrutamento clandestinos que ocorrem pelo país e na província de Manica em particular estão a preocupar as autoridades policiais. É que nas últimas duas semanas foram mais de trinta cidadãos foram recrutados por indivíduos com histórico de passagem pela província de Cabo Delgado, onde os grupos extremistas actuam desde Outubro de 2017.

Mário Arnaça, porta voz do comando provincial em Manica, volta a chamar a atenção da sociedade para a denúncia da circulação de pessoas estranhas nas suas zonas de residência e que promovem a oferta de trabalho.

"Reiterar o nosso apelo para qualquer tipo de jovem para não aderir a um recrutamento ilícito porque para qualquer tipo de atividade quando é legal é colocado o anúncio, todas as autoridades conhecem e o recrutamento é feito de forma legal."

Um apelo que surge num dia em que a polícia anunciou, em Manica, ter interceptado um camião cisterna que levava 99 estrangeiros no interior do tanque que deveria transportar combustível líquido. O camião, oriundo do Malawi teria como destino o Porto da Beira na região centro de Moçambique.

