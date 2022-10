Futebol de Praia: Moçambique mede forças com Senegal nas meias-finais

Futebol de Praia

O Campeonato Africano das Nações decorre na cidade de Vilankulo, na província de Inhambane, Sul de Moçambique, com a participação de sete equipas. Nas meias-finais da prova, Moçambique vai defrontar o Senegal.

A Selecção moçambicana vai medir forças com o Senegal numa reedição da final do CAN de 2021, no entanto desta vez será um jogo a contar para as meias-finais.

No Grupo A, Marrocos terminou no primeiro lugar com 6 pontos, após os triunfos por 7-3 frente ao Malawi e por 3-1 frente a Moçambique.

A Selecção moçambicana acabou no segundo lugar com três pontos. Recorde-se que na primeira jornada, no jogo inaugural, Moçambique venceu por 4-2 o Malawi.

Os moçambicanos alcançaram o apuramento para as meias-finais visto que os dois primeiros de cada grupo se apuram para a próxima fase da prova.

De notar que a quarta equipa do Grupo A, a Nigéria, não participou na prova por razões financeiras.

No Grupo B, o Senegal terminou no primeiro lugar com 9 pontos, com triunfos perante o Uganda por 10-1, o Egipto por 6-4, e Madagáscar por 8-4.

A Selecção egípcia acabou no segundo lugar com quatro pontos. Recorde-se que o Egipto venceu por 6-2 o Uganda e derrotou Madagáscar na marcação das grandes penalidades por 4-3, após o empate a quatro bolas no fim do tempo regulamentar.

Moçambique perdeu em 2021 frente ao Senegal

Recorde-se que na edição passada, que decorreu em território senegalês, o Senegal conquistou o título, após derrotar na final a selecção moçambicana por 4-1.

De notar que o Senegal arrecadou seis vezes o título continental.

O CAN decorre na cidade de Vilankulo, na província de Inhambane, Sul de Moçambique.

Público nas bancadas da Arena de Vilankulo. © Cortesia cafonline

