Início hoje de estudo sobre inserção das pessoas com deficiência em Moçambique

Moçambique

Decorre desde hoje nas cidades de Maputo, Pemba e Beira, no centro, norte e sul de Moçambique, um Estudo Sobre a Inserção das Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho. A iniciativa que é a primeira do género no país, é do Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo (IFPELAC).

Publicidade Continuar a ler

O estudo sobre a inserção das pessoas com deficiência no mercado é conduzido por um consultor externo e independente com claros objectivos, segundo o Leo Jamal, director geral do Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo (IFPELAC).

"O IFPELAC tem uma preocupação muito clara de querer perceber até que ponto as pessoas com deficiência estão inseridas no mercado de trabalho. Este é um estudo que nós queremos começar internamente a partir das pessoas que nós formamos nos últimos anos. Queremos fazer uma pesquisa para saber onde é que elas estão neste momento em termos de inserção no mercado de trabalho e isso tem sido uma das grandes preocupações", explicita Leo Jamal.

Segundo este responsável, serão contemplados no estudo as cidades de Maputo no sul, Beira no centro e Pemba no norte de Moçambique.

"Esta pesquisa vai ser feita num período de seis meses e a nossa perspectiva é que, até 31 de Março de 2023, possamos concluir com a pesquisa e possamos fazer a divulgação ainda no primeiro semestre do próximo ano", indicou o director geral do IFPELAC.

Quem são, onde estão e o que fazem as pessoas com deficiência são algumas das questões às quais o estudo em curso desde esta terça feira vai procurar trazer respostas. Moçambique conta com mais de 800 mil pessoas com deficiência na sua maioria em idade activa.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro