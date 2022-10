Médicos ameaçam com paralização parcial em Moçambique

Moçambique

Os médicos anunciaram que vão paralisar parcialmente as suas actividades em todos hospitais públicos em Moçambique. Decisão tomada e divulgada no final de uma reunião nacional da classe que decorreu em Maputo.

A falta de uma remuneração justa na tabela salarial única aprovada pelo governo fez transbordar a água do copo. A Associação Médica de Moçambique, através do seu presidente, Milton Tania, reunida em Maputo, anunciou a sua decisão perante o que considera falta de consideração por parte do governo.

"A decisão unânime é que haverá uma paralisação parcial das actividades. Lamentamos que tenhamos que chegar a este ponto. Nós sempre tentamos optar pelo diálogo, mas em algum momento sentimos que estamos num monólogo e não num diálogo. Nós enviamos cartas e não temos respostas, os nossos direitos estão a ser violados, o nosso estatuto esta a ser violado, os nossos salários estão a diminuir. As promessas que o Governo fez, não foram cumpridas. Então chegamos a este ponto sem retorno, infelizmente", indicou Milton Tania.

Já em comunicado a Associação Médica de Moçambique fez saber que a paralização parcial cujo início está previsto para o dia 7 de Novembro, terá a duração de 21 dias prorrogáveis.

Communicado da ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE MOÇAMBIQUE, 28/10/2022 © ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE MOÇAMBIQUE

