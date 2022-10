Futebol de Praia: Senegal sagrou-se Campeão Africano, Moçambique no 4° lugar

Futebol de Praia

O Campeonato Africano das Nações decorreu na cidade de Vilankulo, na província de Inhambane, Sul de Moçambique, com a participação de sete equipas. O Senegal sagrou-se Campeão Africano, enquanto Moçambique terminou no 4° lugar.

A Selecção moçambicana acabou por terminar no 4° lugar no Campeonato Africano das Nações de futebol de praia.

Em território moçambicano, a selecção da casa não conseguiu reeditar o segundo lugar obtido há um ano atrás no Senegal.

A selecção moçambicana, eliminada nas meias-finais pelo Senegal por 2-3, foi novamente derrotada, desta vez na luta pelo terceiro lugar, pela medalha de bronze, por Marrocos por 4-6.

Com esta quarta posição, Moçambique não alcançou o apuramento para o Mundial da modalidade.

Abineiro Ussaca, seleccionador de Moçambique. © Cortesia cafonline

O Seleccionador de Moçambique, Abineiro Ussaca, traça um balanço negativo da participação dos representantes nacionais no CAN de futebol de praia que decorreu em Vilankulo. Abineiro Ussaca defende também que o país precisa fazer mais pela modalidade.

“Uma tristeza muito grande, um jogo praticamente oferecido. Estivemos na mó de cima a controlar o jogo, é difícil explicar algumas coisas porque acabamos mudando o sistema táctico de jogo, sem que seja uma decisão nossa do lado de cá. Acredito que a emoção acabou por tomar conta dos miúdos. Podíamos ter feito melhor e não conseguimos, há que levantar a cabeça e começar a pensar nas próximas provas, mas antes demais é preciso voltar uma vez mais a pedir, já havia feito quando voltamos da COSAFA o ano passado, que é importante que todo o país esteja a movimentar o futebol de praia. Não estou a dizer que não podíamos ter feito melhor, mas é muito complicado ter atletas que não estão rodados, não estão a competir, apenas um ou outro que fazem 11 e estão a competir. Isto não nos ajuda. É importante que o país invista no futebol de praia, se nós queremos ir mais longe. É inadmissível num país com uma costa tão grande que é esta, com tantas associações provinciais existentes, não estar a movimentar o futebol de praia. No final das contas vamos começar a dizer que os atletas não produzem enquanto tudo começa de base”, concluiu.

Abineiro Ussaca, seleccionador de Moçambique 30-10-2022

Senegal, sétimo título continental.

O Senegal sagrou-se pela sétima vez Campeão africano ao derrotar na final o Egipto. Após o empate a duas bolas no fim do tempo regulamentar, os senegaleses venceram por 6-5 na marcação das grandes penalidades.

Senegal e Egipto apuraram-se para o próximo mundial da modalidade.

Recorde-se que o CAN decorreu em território moçambicano, na cidade de Vilankulo, na província de Inhambane, Sul de Moçambique.

Senegal sagrou-se Campeão Africano. © Cortesia cafonline

