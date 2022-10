Moçambique

Moçambique: Ministro da Saúde promete resolver problemas antes da greve dos médicos

Áudio 01:22

Os médicos anunciaram uma greve para o dia 7 de Novembro. © Wikimedia commons/ Jcornelius

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

O Ministro da Saúde, Armindo Tiago, desencoraja os médicos a avançarem com a greve marcada para o dia 7 de Novembro em nome da saúde do povo. Armindo Tiago reconhece como sendo justas as reivindicações, mas garante que o Governo vai saber solucionar as suas reivindicações.