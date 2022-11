Moçambique

Professores da Cidade e Província de Maputo ameaçam suspender as suas actividades

Escola comercial de Maputo, em Moçambique. Flick/ Rosino

Professores da Cidade e Província de Maputo no sul do país, ameaçam suspender as suas actividades e inviabilizar os exames finais marcados para este mês, caso não sejam revistas as irregularidades contidas na Tabela Salarial Única.