Moçambique

Moçambique: Terroristas mataram 12 pessoas em Namuno

Famílias deslicadas em Cabo Delgado. 14 de Junho de 2022. AFP - ALFREDO ZUNIGA

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Em Moçambique homens armados mataram 12 pessoas incluindo o chefe da comunidade e a sua mulher. A ofensiva contra uma aldeia do posto administrativo de Hucula, no distrito de Namuno, na província de Cabo Delgado, ocorreu no Sábado, mas só agora a informação foi tonada pública pelas autoridades.